شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنصف لـ تايم سبورت: جمهور الدرجة الثالثة ما بيفرقش معاه الاعتذار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق محمد عبد المنصف حارس مرمى نادى وادى دجلة على حملة اعتذارات لاعبى المنتخب الوطنى عبر مواقع السوشيال ميديا للجماهير المصرية، وذلك بعد الخروج المهين للمنتخب من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً فى مصر، عقب الخسارة بهدف نظيف أمام جنوب أفريقيا فى دور الـ 16.

وقال عبد المنصف فى تصريحات تلفزيونية لقناة تايم سبورت، إن جمهور الدرجة الثالثة "مابتفرقش معاه الاعتذارات"، مؤكداً أن حزن الجماهير على ضياع الحلم الأفريقى على الأراضى المصرية كان أكبر من أن يحتويه الاعتذار.

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وأضاف أوسة أن قرار إيقاف عمرو وردة كان يجب أن يكون مدروساً منذ البداية حتى لا يحدث تشتت للجماهير بفرض الإيقاف على اللاعب ثم رفع العقوبة بعد ذلك وهو ما أثر على استقرار المنتخب.

وأكد عبد المنصف بأن السوشيال ميديا باتت تؤثر كثيراً على لاعبي الكرة، مستشهداً بمنتخب الجزائر الذي أغلق الأبواب على نفسه ليضع كل تركيزه في البطولة وهو ما جعل محاربو الصحراء أقوى المرشحين للتتويج باللقب.

كما أشاد حارس وادي دجلة بمستوى محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى والمنتخب الوطنى فى بطولة كأس الأمم الأفريقية، مشيراً إلى أن مستوى الشناوى تطور من مباراة إلى أخرى.