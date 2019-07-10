شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يدعم فريق سيدات السلة بالمحترفة الأمريكية "شيكالا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رءوف عبد القادر، مدير النشاط الرياضى بالأهلى عن تعاقد فريق سيدات كرة السلة بالنادى مع اللاعب الأمريكية شيكالا نال لمدة موسم واحد، وقال عبد القادر إن على هاشم المدير الفنى لكرة السلة "سيدات" اختار الأمريكية شيكالا من بين 3 محترفات كن مرشحات للانضمام لصفوف الفريق.

وأوضح أن المفاوضات مع اللاعبة الأمريكية استغرقت نحو أسبوعين، فى ظل امتلاكها عروضا كثيرة فى الدورى اللبنانى كان أبرزها نادى هومنتمن، بالإضافة إلى عرضين من الرياضى التونسى وأحد الفرق اليونانية قبل أن يحسم الأهلى الصفقة لصالحه.

وكان الأهلي قد أعلن مؤخرا انتهاء التعاقد مع المحترفة الأمريكية ماريا كينج التي كانت تلعب بصفوف الفريق الموسم الماضي، وتم البحث عن محترفة جديدة حيث، وقع الاختيار على شيكالا لدعم صفوف الفريق.