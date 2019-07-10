شكرا لقرائتكم خبر عن فريق مياه البحيرة يبدأ فترة الإعداد 15 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى لمياه البحيرة بدء فترة للموسم الجديد يوم 15 يوليو الجارى على ملعب النادى أو تأجير ملعب خارجى على حسب الجاهزية الأفضل لأداء التدريبات فترة إعداد الموسم الجديد . جاء ذلك خلال اجتماع محمد عقدة رئيس نادى مياه البحيرة مع الجهاز الفنى الجديد بقيادة أحمد الشاذلى فى حضور لجنة الكرة المكونة من محمد صديق نائب الرئيس ومحمد نوار أمين الصندوق وأعضاء سمير زكي ومحمد مبروك وأحمد الشرقاوى. ووعد مجلس الإدارة برئاسة محمد عقدة ومعه محمد صديق المشرف العام على الكرة المدير الفنى الجديد بتذليل كل العقبات له والسعى فى التعاقد مع صفقات جديدة مميزة. وأكد الشاذلى أنه لديه هدف واحد فقط هو تحقيق حلم الصعود للدورى الممتاز، وأن يكون عند حسن ظن مجلس إدارة مياه البحيرة الذى يساند الفريق ولا يدخر أى شىء من أجل تحقيق حلم الصعود.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فريق مياه البحيرة يبدأ فترة الإعداد 15 يوليو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.