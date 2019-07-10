شكرا لقرائتكم خبر عن فتحى مبروك يجتمع مع مدربى الناشئين فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد فتحى مبروك، مدير قطاع الناشئين لكرة القدم بالنادى الأهلى، اجتماعاً مع المديرين الفنيين ومدربى الفرق بالقطاع، تحدث خلاله عن تطلعات الموسم الجديد، وضرورة تلافى سلبيات الموسم الماضى.

وقال مبروك إنه قرر الإبقاء على مدربى القطاع نظراً لثقته الكبيرة بهم، مؤكداً أنه طالبهم بضرورة الاجتهاد فى الموسم الجديد والعمل باحترافية من أجل حصد جميع البطولات، لكى يواصل قطاع الناشئين نجاحاته المعهودة.

وطالب رئيس قطاع الناشئين جميع المدربين بضرورة الحرص فى اختياراتهم للاعبين المتقدمين للاختبارات، المقرر انطلاقها الأحد المقبل فى فرع النادى بمدينة نصر، وأكد ضرورة انتقاء أفضل المواهب والتركيز بشكل أكبر على الأعمار السنية الصغيرة، لاختيار العناصر الجديرة بارتداء قميص الأهلى.

وكان فتحي مبروك قد أعلن التشكيل الجديد لقطاع الناشئين للموسم الكروى 2019 – 2020 منذ أيام قليلة، وشهد التشكيل استمرار عدد كبير من المدربين الذين عملوا فى القطاع فى الموسم الماضى.