شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يحدد موعد ودية الإسماعيلى استعداداً للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب على اختيار يوم 18 يوليو الجارى موعداً لإقامة المباراة الودية الثالثة لذئاب الجبل، التى تجمعه بالنادى الإسماعيلى فى إطار استعدادات المقاولون لمواجهة النادى الأهلى فى الدورى العام.

ويستعد المقاولون لمواجهة الأهلى، ضمن منافسات الجولة 33 والمؤجلة من عمر مسابقة الدورى العام، التى تقام بعد الانتهاء من بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر، حيث تقام المباراة 24 يوليو الجارى.

يذكر أن نادى المقاولون كان قد أتم إجراءات ضم عبد الرحمن فاروق ظهير أيمن الإنتاج الحربى السابق ومحمد عصام الجناح المصرى المحترف سابقًا فى فنلندا، كما أنهى مسئولو الكرة بنادى المقاولون العرب إجراءات ضم محمد سالم مهاجم الداخلية ليصبح ثالث صفقات المقاولون الصيفية.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 48 نقطة، ويستعد ذئاب الجبل لمواجهة الأهلى فى المباراة المؤجلة من عمر الجولة 33 بالدورى العام، والمرتقب إقامتها عقب انتهاء كأس الأمم الأفريقية التى تختتم فى 19 يوليو المقبل.