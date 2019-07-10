شكرا لقرائتكم خبر عن 500 دولار غرامة قيد اللاعب أفريقيا لأى ناد مصرى بعد 20 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوقع الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" غرامة قدرها 500 دولار على أى ناد مصرى يقوم بقيد لاعب فى قائمته الأفريقية بعد 20 يوليو الجارى.

وكشف مصدر باتحاد الكرة أن الاستثناء الأهم الذى تم الحصول عليه من الكاف هو مشاركة اللاعب الذى يقيد بأى ناد مصرى يشارك فى البطولات الأفريقية فى الدور الأول من البطولة بشكل طبيعى.

وأرسل اتحاد الكرة خطابا إلى الكاف يفيد بأنه سيحدد الأندية المصرية المشاركة فى البطولات الأفريقية سواء دورى الأبطال أو الكونفدرالية يوم 30 يوليو.

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وكشف مصدر باتحاد الكرة أن الكاف سمح لاتحاد الكرة بتأجيل تحديد أسماء الأندية رغم أنه كان من المقرر إرسالها قبل 30 يونيو الماضى، إلا أنه تم التأجيل بسبب عدم انتهاء الدورى المصرى.

وتابع أنه ستتم مخاطبة الكاف بأسماء الأندية الأربعة المشاركة فى البطولات الأفريقية يوم 30 يوليو بناء على اتصالات مع الكاف.

كان اتحاد الكرة قد أعلن أن الأندية المصرية هى الوحيدة التى تم استثناؤها على مستوى القارة من الالتزام بتاريخ نهاية القيد الأفريقى للموسم الجديد المحدد بـ30 يونيو الماضى، مضيفا أن المكتب التنفيذى للاتحاد الأفريقى الذى انعقد منتصف الشهر الماضى قد استثنى الأندية المصرية ومنحها شهرا إضافيا ينتهى فى 30 يوليو الحالى تقديرا للظروف التى شرحها الاتحاد المصرى لكرة القدم.