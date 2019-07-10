شكرا لقرائتكم خبر عن 500 دولار غرامة قيد اللاعب أفريقيا لأى ناد مصرى بعد 20 يوليو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوقع الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" غرامة قدرها 500 دولار على أى ناد مصرى يقوم بقيد لاعب فى قائمته الأفريقية بعد 20 يوليو الجارى.
وكشف مصدر باتحاد الكرة أن الاستثناء الأهم الذى تم الحصول عليه من الكاف هو مشاركة اللاعب الذى يقيد بأى ناد مصرى يشارك فى البطولات الأفريقية فى الدور الأول من البطولة بشكل طبيعى.
وأرسل اتحاد الكرة خطابا إلى الكاف يفيد بأنه سيحدد الأندية المصرية المشاركة فى البطولات الأفريقية سواء دورى الأبطال أو الكونفدرالية يوم 30 يوليو.
وكشف مصدر باتحاد الكرة أن الكاف سمح لاتحاد الكرة بتأجيل تحديد أسماء الأندية رغم أنه كان من المقرر إرسالها قبل 30 يونيو الماضى، إلا أنه تم التأجيل بسبب عدم انتهاء الدورى المصرى.
وتابع أنه ستتم مخاطبة الكاف بأسماء الأندية الأربعة المشاركة فى البطولات الأفريقية يوم 30 يوليو بناء على اتصالات مع الكاف.
كان اتحاد الكرة قد أعلن أن الأندية المصرية هى الوحيدة التى تم استثناؤها على مستوى القارة من الالتزام بتاريخ نهاية القيد الأفريقى للموسم الجديد المحدد بـ30 يونيو الماضى، مضيفا أن المكتب التنفيذى للاتحاد الأفريقى الذى انعقد منتصف الشهر الماضى قد استثنى الأندية المصرية ومنحها شهرا إضافيا ينتهى فى 30 يوليو الحالى تقديرا للظروف التى شرحها الاتحاد المصرى لكرة القدم.
كانت هذه تفاصيل خبر 500 دولار غرامة قيد اللاعب أفريقيا لأى ناد مصرى بعد 20 يوليو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.