شكرا لقرائتكم خبر عن سعفان الصغير: عواد قال مش هلعب مع اللاعبيه اللى موجودة فى الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سعفان الصغير مدرب حراس مرمى نادى الإسماعيلى أن محمد عواد حارس مرمى الفريق انقطع عن التدريبات فور إصابة جنش مع المنتخب الوطنى، وتحدث معى بشكل واضح أنه لا يريد الاستمرار والمشاركة مع هؤلاء اللاعبين المتواجدين بالفريق.

وأوضح سعفان الصغير، فى تصريحات إذاعية تواصلت مع عواد، وأكدت له أن نادى الإسماعيلى فريق كبير، وأنت جاى من نادى الوحدة السعودى وليس ريال مدريد يا عواد، فى النهاية أمر عواد أصبح فى يد إدارة النادى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان.

وقال سعفان الصغير إن السبب الرئيسى وراء استبعاد عواد من الانضمام لمنتخب مصر هو أن أحمد ناجى مدرب حراس الفراعنة السابق لم يستطع ضم عواد للأهلى.

وأوضح سعفان لابد أن أعطى محمد الشناوى حقه أنه قدم مستوى مميزا للغاية فى أمم أفريقيا، ويستحق الإشادة على المستوى الذى ظهر عليه مع المنتخب.