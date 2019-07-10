شكرا لقرائتكم خبر عن معتصم سالم لـ"تايم سبورت": أجيرى يتحمل مسئولية خروج المنتخب من كان 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف معتصم سالم لاعب الإسماعيلى والمنتخب السابق أن خافييرأجيرى المدير الفنى للمنتخب يتحمل خروج الفارعنة من بطولة أمم أفريقيا التى تقام بمصر.

وأكد سالم، فى تصريحات لقناة تايم سبورت، أن تعليمات المدير الفنى لم تكن واضحة للاعبين، بالإضافة إلى أنه يتحمل مسئولية الهزيمة فى البطولة، بسبب اختياراته والتغييرات التى يجريها فى المباريات.

وأضاف نجم الدراويش السابق أن هناك علامات استفهام حول تولى أجيرى المهمة الفنية، وكلك حول اختياراته للاعبين وطريقة لعبه فى المباريات.

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وأشاد سالم بمستوى محمد الشمناوى حارس الأهلى والفراعنة فى البطولة، مؤكدا أنه أدى ما عليه بصورة رائعة، حيث تألق فى حراسة عرين الفارعنة فى أكثر من تسديدة.

وودع الفراعنة بطولة أمم أفريقيا من دور الـ 16 بعد الهزيمة من جنوب أفريقيا، رغم الصعود بالعلامة الكاملة فى دور المجموعات بالفوز فى المباريات الثلاثة أمام زيمبابوى والكونغو الديمقراطية وأوغندا.

وتستضيف مصر بطولة أمم أفريقيا وتستمر حتى 19 يوليو الجارى بمشاركة 24 منتخبا ، وتقام المباريات على 6 ملاعب هى ستاد القاهرة ، و الدفاع الجوى ، و السويس، و السلام ، الاسكندرية ، و الاسماعيلية.