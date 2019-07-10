اتحاد الكرة يرسل للكاف أسماء الأندية المشاركة فى البطولات الأفريقية 30 يوليو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل اتحاد الكرة خطابا إلى الكاف يفيد بأنه سيحدد الأندية المصرية المشاركة فى البطولات الأفريقية سواء دورى الأبطال أو الكونفدرالية يوم 30 يوليو.
وكشف مصدر باتحاد الكرة أن الكاف سمح لاتحاد الكرة بتأجيل تحديد أسماء الأندية رغم أنه كان من المقرر إرسالها قبل 30 يونيو الماضى، إلا أنه تم التأجيل بسبب عدم انتهاء الدورى المصرى.
وتابع أنه ستتم مخاطبة الكاف بأسماء الأندية الأربعة المشاركة فى البطولات الأفريقية يوم 30 يوليو بناء على اتصالات مع الكاف.
كان اتحاد الكرة أعلن أن الأندية المصرية هى الوحيدة التى تم استثناؤها على مستوى القارة من الالتزام بتاريخ نهاية القيد الأفريقى للموسم الجديد المحدد ب 30 يونيو الماضى، مضيفا أن المكتب التنفيذى للاتحاد الأفريقى الذى انعقد منتصف الشهر الماضى قد استثنى الأندية المصرية ومنحها شهرا إضافيا ينتهى فى 30 يوليو الحالى تقديرا للظروف التى شرحها الاتحاد المصرى لكرة القدم.
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