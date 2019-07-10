نيمار دا سيلفا ورونالدو في مباراة ملاكمة.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

سافر النجم البرازيلى نيمار دا سيلفا، لاعب وسط مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسى، إلى مدينة تورينو الإيطالية، للقاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي.

صحيفة “ماركا” الإسبانية، ذكرت أن سبب ظهور نيمار دا سيلفا مع رونالدو في إيطاليا، هو تصوير أحد الإعلانات سوياً يظهران من خلاله كملاكمين، وذلك بعدما انتشرت أنباء خلال الفترة الأخيرة عن رغبة نيمار في الرحيل عن ناديه باريس سان جيرمان والعودة إلى فريقه القديم برشلونه الإسباني.

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باريس سان جيرمان الفرنسي، كان قد أعلن غياب لاعبه البرازيلي نيمار دا سيلفا عن اليوم الأول لتدريبات الفريق استعدادًا للموسم الجديد 2019-2020 بدون إذن مسبق.

مسئولو نادي باريس سان جيرمان، كانوا قد قررا توقيع غرامة مالية على نيمار دا سيلفا بعد تغيبه عن فترة الإعداد التي انطلقت استعدادًا للموسم الجديد.

كانت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، قد ذكرت أنها وجدت حالة من الانقسام الشديد بين جماهير “بي إس جي” بشأن موقفها من نيمار، واستمراره مع الفريق.. مشيرة إلى أنها سألت فئة من جماهير الفريق الباريسي أمام المتجر الرسمي للنادي، حيث حذر بعضهم من التفريط في موهبة كبيرة بحجم نيمار دا سيلفا.