شكرا لقرائتكم خبر عن «الرباعي الدولي» ينضم لمعسكر الأهلي بإسبانيا السبت والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي إن الرباعي الدولي؛ محمد الشناوي ووليد سليمان ومروان محسن وأيمن أشرف حصلوا على تأشيرة إسبانيا تمهيداً للانضمام لمعسكر الفريق المقام حاليا في مدينة اليكانتي ويستمر حتى يوم 16 يوليو الحالي .
ومن المقرر وصول اللاعبين للمعسكر يوم السبت المقبل، بعدما أنهى سمير عدلي المدير الإداري كافة إجراءات السفر الخاصة بهم.
وكان الجهاز الفني قد منح رباعي الأهلي الدولي راحة لعدة أيام عقب خروج المنتخب الوطني من دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حالياً .
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