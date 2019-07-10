شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبدالعال: منتخب الجزائر مرشح للفوز باللقب القاري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

رشح رضا عبدالعال، نجم منتخب مصر الأول والزمالك الأسبق لكرة القدم، منتخب الجزائر للفوز بكأس أمم أفريقيا 2019 المقامة حاليا على أرض مصر، وتستمر حتى 19 يوليو الجاري.

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وقال رضا عبدالعال، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط: «منتخب الجزائر يعد من أقوى الفرق الأفريقية المشاركة ببطولة القارة السمراء، وتميز باللعب بطريقة متزنة بين الدفاع والهجوم طيلة المواجهات الماضية، وهو ما ساهم في المحافظة على نظافة شباكه حتى الآن بعد أن تمكن من تحقيق العلامة الكاملة بدور المجموعات، والفوز على غينيا بثلاثية نظيفة في الدور ثمن النهائي ليحافظ على شباكه نظيفة خلال هذه المباريات، فضلا عن أنه صاحب أقوى خط هجوم في البطولة القارية على مستوى المواجهات الماضية بعد تمكنه من إحراز 9 أهداف تفوق بها على جميع المنتخبات المنافسة في الكان 2019.

وأضاف عبدالعال: «أتوقع أن يتوج منتخب الجزائر باللقب القاري، إذا تمكن من مواصلة مشواره الأفريقي بهذا المستوى الجيد الذي نجح من قبل في الظهور به خلال المواجهات الماضية، خاصة أنه يضم مجموعة مميزة من اللاعبين في صفوفه وعلى رأسهم رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، ويديره جهاز فني قدير تحت قيادة الجزائري جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب.

ومن المقرر أن يواجه منتخب «محاربو الصحراء» نظيره كوت ديفوار في الدور ربع النهائي يوم الخميس المقبل.