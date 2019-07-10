شكرا لقرائتكم رباعي الأهلي الدولي ينضم لمعسكر الأحمر فى إسبانيا السبت المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حصل رباعي الأهلي الدولي؛ محمد الشناوي ووليد سليمان ومروان محسن وأيمن أشرف على تأشيرة إسبانيا تمهيدا للانضمام لمعسكر الفريق المقام حاليا في مدينة اليكانتي ويستمر حتى يوم 16 يوليو الحالي .
وأكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أنه من المقرر وصول اللاعبين للمعسكر يوم السبت المقبل، بعدما أنهى سمير عدلي المدير الإداري كافة إجراءات السفر الخاصة بهم.
ومنح الجهاز الفني رباعي الأهلي الدولي راحة لعدة أيام عقب خروج المنتخب الوطني من دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حاليا .
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