شكرا لقرائتكم لاعب الأهلي الواعد: شخصية الفريق تحسم البطولات وأحلم بأول تتويج بالدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى عربي بدر، اللاعب الشاب فى النادي الأهلي، سعادته الكبيرة لانضمامه لمعسكر الفريق في إسبانيا ومشاركته لأول مرة في المعسكرات الخارجية.

ووجه اللاعب الشكر للجهاز الفني على الثقة في قدراته، مؤكدا على سعيه لإثبات جدارته بالاجتهاد في التدريبات والالتزام الشديد لتحقيق أقصى استفادة من المعسكر المقام حاليًا في مدينة اليكانتي الإسبانية.

وأكد عربى شعوره بالمسئولية الكبيرة وسيحاول إثبات نفسه خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الاهتمام الكبير من مسئولي النادي باللاعبين الشباب، وهو ما يمثل رسالة واضحة تؤكد أن من يجتهد سيشق طريقه ويجد كل الدعم والمساندة لخدمة الأهلي.

وشدد على نصائح مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق المستمرة له، إلى جانب التحفيز النفسي والتأكيد على موهبته، ويطالبه ببذل أقصى مجهود من أجل التواجد في المكانة التي يرغب في الوصول إليها، مشيرا إلى أن هذه النصائح لا تقدر بثمن وتلعب دورا كبيرا في تحفيزه، بالإضافة الدور الذي يلعبه اللاعبون الكبار في دعمه خاصة حسام عاشور وأحمد فتحي.

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وأضاف أنه حصد 8 بطولات مع قطاع الناشئين ويأمل في تحقيق أول البطولات مع الفريق الأول لتكون بداية تاريخ كبير له بالفانلة الحمراء، خاصة أن الفريق لديه مواجهتان في غاية الأهمية أمام المقاولون العرب والزمالك ، والفوز بهما يعني التتويج بالدوري، مضيفا أن طموحاته مع الفريق تتصاعد بشكل مستمر، فبعد أن كان يحلم بمجرد الانضمام للأهلي والتدرج مع فرق الناشئين حتى يصل للفريق الأول، أصبح حلمه هو الحصول على فرصة المشاركة مع الفريق والتتويج بالبطولات.

وشدد على ثقته الكبيرة في شخصية الأهلي التي تحسم البطولات، رغم الضغوط الشديدة في هذه المرحلة، مؤكدا أن قطاع الناشئين بالنادي يضم مواهب متميزة للغاية، وهو ما ظهر واضحا من خلال تصعيد عدد من اللاعبين للفريق الأول، بالإضافة إلى تألق اللاعبين الذين خرجوا على سبيل الإعارة مع أنديتهم بالدوري الممتاز، وهو ما يؤكد إمتلاك الأهلي لأجيال جديدة قادرة على تحقيق أحلام جماهيره.