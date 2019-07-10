شكرا لقرائتكم أيريك تراورى يقترب من الدوري التركى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقت إدارة نادى بيراميدزعرضاً من أحد الأندية التركية للحصول علي خدمات جناح الفريق جناح الفريق أيريك تراورى.

وفى حالة إتمام الصفقة ستعتبر تلك هى المرة الأولى التى يخوض فيها اللاعب البوركينى تجربة إحتراف أوروبية، حيث معظم الأندية التى سبق أن لعب لها، هى أندية الدورى المصرى الممتاز.

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ويبلغ تراورى من العمر 23 عاماً، بدأ مسيرته الإحترافية داخل نادى واغادوغو البوركينى، ومنه إلى أسوان ومصر المقاصة، وفى صيف عام 2018 م، أنتقل إلى نادى بيراميدز " الأسيوطى سابقاً" فى صفقة قدرت بـ 3 مليون دولار، وقد حاول النادى الأهلى ضم اللاعب أكثر من مرة، لكن دائماً رغتبه كانت تحسم إنتقاله.