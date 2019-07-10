شكرا لقرائتكم محمود وحيد ينتظم فى تدريبات الأهلى الجماعية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتظم صباح اليوم الاربعاء محمود وحيد الظهير الأيسر في تدريبات فريق الأهلي الجماعية بعد تعافيه من الالام التي كان يعاني منها في العضلة الخلفية.

وخضع وحيد لفترة علاج طبيعي وأصبح جاهزا للمشاركة بشكل في التدريبات الجماعية للفريق.

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فيما أدى لاعبو الأهلي مراناً قويا صباح اليوم على ملعب لافينكا بمدينة اليكانتي الإسبانية التي تستضيف معسكر الاعداد الخارجي للفريق.

وفى ذات السياق تعافى محمد عبدالمنعم المدافع الشاب بالفريق الأول من الالام التي اشتكى منها في منشأ العضلة الخلفية خلال الأيام الماضية ، وشارك اللاعب في مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء على ملعب لافينكا بمدينة اليكانتي التي تستضيف معسكر الفريق الخارجي في إسبانيا.

ويلتقى الأهلي نظيره فريق نيو بورت كاونتي الإنجليزي غدا الخميس في ثاني المباريات الودية التي يخوضها الفريق بمعسكر الإعداد