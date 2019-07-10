شكرا لقرائتكم وصول بعثة منتخب السلة رجال إلى القاهرة بعد معسكر الأردن... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصلت الى القاهرة اليوم الاربعاء بعثة منتخب كرة السلة رجال ،قادمة من الاردن بعد انتهاء المعسكر الذى خاض خلاله الفراعنة وديتين امام نظيره الاردني وفاز فيهما.

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وتأهل منتخب الرجال إلى بطولة الافر و كان بعد تحقيق المركز الثانى بتصفيات المنطقة الخامسة الأفريقية التى أقيمت باوغندا ، وصيفا بعد كينيا ، وقد أرسل الاتحاد الأفريقى خطابا لمسئولى الاتحاد المصرى يخطرونهم بأنه تقرر صعود المنتخب لبطولة الأفرو كان بعد التساوى فى عدد النقاط مع كينيا برصيد 7 نقاط لكل منهما .

ويشارك منتخب الناشئين تحت 16 سنة فى البطولة الأفريقية بالرأس الاخضر وتأهل إلى ربع نهائي البطولة