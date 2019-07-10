شكرا لقرائتكم الأهلي يخوض مران اليوم على فترتين استعدادا لاسئتناف الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض لاعبو الأهلي التدريب اليوم الأربعاء على فترتين ضمن برنامج الإعداد بالمعسكر الخارجي المقام حاليا في مدينة اليكانتي الإسبانية.

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وطلب مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي رفع الحمل البدني للاعبين؛ للوصول لأفضل مستوى من الجاهزية، حيث يلتقي الفريق غدا مع فريق نيو بورت كاونتي الإنجليزي في المباراة التجريبة الثانية التي تقام على ملعب بيناتار أرينا.

وحقق الأهلي فوزا عريضا على فريق سوكر سمارت الإسباني بنتيجة تسعة أهداف دون مقابل، في أول اللقاءات الودية بالمعسكر الذي يختتم يوم 16 يوليو الجاري.