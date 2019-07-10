شكرا لقرائتكم المقاولون العرب يلتقى الإسماعيلي 18 يوليو استعدادا للأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب يوم 18 يوليو الجاري موعداً لإقامة المباراة الودية الثالثة لذئاب الجبل والتي تجمعه بالنادي الإسماعيلي في إطار استعدادات المقاولون لمواجهة النادي الأهلي في الدوري العام.

ويلتقى المقاولون نظيره الأهلي، فى الجولة 33 والمؤجلة من عمر مسابقة الدورى العام، التى تقام بعد الانتهاء من بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر، حيث تقام المباراة 24 يوليو الجاري.

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وأنهى نادى المقاولون إجراءات ضم عبد الرحمن فاروق ظهير أيمن الإنتاج الحربى السابق ومحمد عصام الجناح المصرى المحترف سابقًا فى فنلندا، كما أنهى مسئولو الكرة بنادى المقاولون العرب إجراءات ضم محمد سالم مهاجم الداخلية ليصبح ثالث صفقات المقاولون الصيفية.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 48 نقطة، ويستعد ذئاب الجبل لمواجهة الأهلى فى المباراة المؤجلة من عمر الجولة 33 بالدورى العام، والمرتقب إقامتها عقب انتهاء كأس الأمم الأفريقية التى تختتم فى 19 يوليو المقبل.