شكرا لقرائتكم جيرالدو ينضم إلى معسكر الأهلي فى إسبانيا اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يصل اليوم الاربعاء الأنجولي جيرالدو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، إلى معسكر الفريق المقام حاليا في مدينة اليكانتي الإسبانية استعدادا لاستئناف المبارتين المتبقيتين من بطولة الدوري.
ويترقب الجهاز الفني للاهلى وصول اللاعب إلى المعسكر اليوم، بعد حصوله على راحة لعدة أيام عقب خروج منتخب بلاده من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر حاليا .
وسيخضع اللاعب لبرنامج بدني خاص لتجهيزه للمشاركة في المباريات الودية التي يخوضها الفريق خلال المعسكر.
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