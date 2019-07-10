شكرا لقرائتكم جيرالدو ينضم إلى معسكر الأهلي فى إسبانيا اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يصل اليوم الاربعاء الأنجولي جيرالدو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، إلى معسكر الفريق المقام حاليا في مدينة اليكانتي الإسبانية استعدادا لاستئناف المبارتين المتبقيتين من بطولة الدوري.

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ويترقب الجهاز الفني للاهلى وصول اللاعب إلى المعسكر اليوم، بعد حصوله على راحة لعدة أيام عقب خروج منتخب بلاده من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر حاليا .

وسيخضع اللاعب لبرنامج بدني خاص لتجهيزه للمشاركة في المباريات الودية التي يخوضها الفريق خلال المعسكر.