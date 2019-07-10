شكرا لقرائتكم تحديد الأندية المصرية المشاركة فى البطولات الأفريقية 30 يوليو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل سمح الاتحاد الأفريقى لكرة القدم بتحديد الأندية المصرية المشاركة فى البطولات الأفريقية سواء دورى الأبطال أو الكونفدرالية يوم 30 يوليو المقبل.
من جهته أرسل اتحاد الكرة خطابا إلى الكاف يفيد بأنه سيحدد الأندية المشاركة عقب انتهاء الدورى العام.
والتمس الكاف العذر لاتحاد الكرة المصري بتأجيل تحديد أسماء الأندية رغم أنه كان من المقرر إرسالها قبل 30 يونيو الماضى، إلا أنه تم التأجيل بسبب عدم إنتهاء الدورى المصرى.
وبحسب مصدر فى اتحاد الكرة فأنه سيتم مخاطبة الكاف بأسماء الأندية الأربعة المشاركة فى البطولات الافريقية يوم 30 يوليو بناء على اتصالات مع الكاف.
وأعلن اتحاد الكرة أن الأندية المصرية هي الوحيدة التي تم استثناؤها على مستوى القارة من الإلتزام بتاريخ نهاية القيد الأفريقي للموسم الجديد المحدد ب 30 يونيو الماضي، مضيفا أن المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي الذي انعقد منتصف الشهر الماضي قد استثنى الأندية المصرية ومنحها شهرا إضافيا ينتهي في 30 يوليو الحالي تقديرا للظروف التي شرحها الاتحاد المصري لكرة القدم.
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