كواليس تفصيلية || موعد مباراة الجزائر ضد ساحل العاج “كوت ديفوار”

مباراة الجزائر اليوم ضد ساحل العاج “كوت ديفوار” في إطار مباريات دور 8 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والمقامة على ملاعب أرض مصر، وتعتبر مباراة اليوم بين الجزائر وساحل العاج “كوت ديفوار من أصعب لقاءات الدور 8، وهي أمل الجماهير العربية بعد صدمة خروج مصر والمغرب في مباريات دراماتيكية أحزنت الجماهير العربية، حيث يتنافس كلا المنتخبين اليوم على التأهل لدور نصف النهائي، ويذكر أن الفائز بمباراة اليوم سيقابل الفائز من مباراة نيجيريا وجنوب أفريقيا، وسنستعرض من خلال هذا التقرير موعد والمباراة وتوقيت عرضها وكذلك سنتعرف على جميع القنوات الناقلة لأحداث مباراة محاربي الصحراء والفريق العاجي، كما سنستعرض أيضا التشكيل المتوقع لكلا المنتخبين وحظوظهم للفوز بنتيجة اللقاء.

فمن المقرر أن تستضيف أرضية ملعب استاد السويس مباراة منتخبي الجزائر ضد ساحل العاج، وذلك ضمن منافسات دور الثمانية، أما عن موعد وتوقيت اللقاء فمن المقرر انطلاق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً يوم الخميس 11 يوليو بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة.

موعد مباراة الجزائر اليوم ضد ساحل العاج “كوت ديفوار”

انتهت مباراة اليوم بين منتخب محاربي الصحراء بوز مستحق بثلاثية نظيفة على منتخب غينيا، ويتأهل منتخب الجزائر للدور 8 كأول منتخب عربي بعد سقوط الفراعنة وأسود الصحراء ومعهم موريتانيا، أحرز أهداف المباراة كلا من: Advertisements يوسف بلايلي في الدقيقة 24 من المباراة

رياض محرز في الدقيقة 57 من المباراة

أدم أوناس في الدقيقة 82 من المباراة

مباراة الجزائر ضد ساحل العاج موعد المباراة القنوات الناقلة

ويدخل منتخب الجزائر “محاربو الصحراء” بعد فوزه بمباراة في الدور 16 واجتياز عقبة منتخب غينيا، أما عن مشوار منتخب الجزائر في بطولة أمم أفريقيا فقد تربع على عرش مجموعته في دور المجموعات التمهيدي برصيد 9 نقاط محققاً العلامة الكاملة وحافظا على شباكه نظيفة خلال الثلاث جولات بدور المجموعات أحرز خلالها منتخب الجزائر 6 أهداف، أما عن نتائج الجزائر في دور المجموعات فجاءات كالتالي:

الجولة الأولى: فوز منتخب الجزائر على السنغال

فوز منتخب الجزائر على السنغال الجولة الثانية: فوز منتخب محاربي الصحراء على كينيا

فوز منتخب محاربي الصحراء على كينيا الجولة الثالثة: فوز الجزائري على التنزاني

أما عن منتخب ساحل العاج فقد تأهل لدور 8 بغد اجتيازه عقبة مباراته مع منتخب مالي في الدور 16، حيث فاز على منتخب مالي بهدف دون رد، ليتأهل لدور الثمانية ويواجه منتخب الجزائر في مباراة صعبه لكلا المنتخبين، أما عن مشوار منتخب كوت ديفوار في البطولة، فقد تأهل لدور 16 كوصيف المجموعة الرابعة “مجموعة الموت” برصيد 6 نقاط، حيث فاز على منتخب جنوب أفريقيا فى المباراة الإفتتاحية بهدف دون رد، ثم تلقي هزيمة من منتخب المغرب بهدف نظيف، وفي الجولة الثالثة كم دور المجموعات حقق فوز كبير على منتخب ناميبيا بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف.

بطاقة المباراة: موعد مباراة منتخب الجزائر ضد غينيا وجميع القنوات الناقلة

المباراة الموعد الحكم القنوات الناقلة الجزائر ضد ساحل العاج الخميس 11 يوليو

18:00 مصر

18:00 مكة لم يتحدد بعد Sport 1 Czechia

beIN SPORTS HD 1 FR

Canal + Sport 1 Afrique

beIN SPORTS MAX 2 HD AR

beIN SPORTS MAX 1 HD AR

Eurosport 2 Spain

تايم سبورت (بث أرضي)

التشكيل المتوقع لمنتخب الجزائر ضد ساحل العاج

يدخل منتخب الجزائر مبارياته لمواجهة منتخب ساحل العاج مكتمل العدد والعتاد بدون أي غيابات في صفوفه سواء بسبب الإصابة أو الإيقاف، وستكون جميع الاختيارات متاحة أمام المدرب جمال بلماضي، ومن المتوقع ألا يغير المدرب الجزائري طريقة لعبه، ومن المتوقع أن يتم الدفع بالثنائي جمال بن العمري وعيسى ماندي في قلب الدفاع لتأمين خطوطه الدفاعية.

التشكيل | 4-2-3-1

حراسة المرمى: رايس مبولحي

رايس مبولحي خط الدفاع: رامي بن سبعيني – جمال بن العمري – عيسى ماندي – يوسف عطال

رامي بن سبعيني – جمال بن العمري – عيسى ماندي – يوسف عطال خط وسط مدافع: عدلان قديورة – إسماعيل بن ناصر

عدلان قديورة – إسماعيل بن ناصر خط وسط مهاجم: يوسف بلايلي – سفيان فيجولي – رياض محرز

يوسف بلايلي – سفيان فيجولي – رياض محرز رأس حربة: بغداد بونجاح

التشكيل المتوقع لمنتخب ساحل العاج ضد الجزائر اليوم

يدخل منتخب ساحل العاج مباراته ضد الجزائر في دور الثمانية مكتمل الصفوف فلا توجد إصابات أو إيقافات بصفوف الفريق الأفوري، وستكون جميع أوراق اللعب متاحة أمام المدرب إبراهيم كامارا لاختيار أفضل العناصر في هذه المواجهة الصعبة، ومن المتوقع أن يلعب كامارا بنفس طريقة لعبه السابقة، أما عن تشكيل الفريق الأفواري المتوقعة اليوم فمتوع أن تكون كالتالي:

التشكيل | 4-4-2

حراسة المرمى: سلفين جبوهو

سلفين جبوهو خط الدفاع: مامادو باجايوكو – إسماعيل تراوري – ويلفريد كانون – وونلو كوليبالي

مامادو باجايوكو – إسماعيل تراوري – ويلفريد كانون – وونلو كوليبالي خط وسط مدافع: جون فيليب جبامين – سيري دي

جون فيليب جبامين – سيري دي خط وسط مهاجم: نيكولا بيبي – فرانك كيسييه – ويلفريد زاها

نيكولا بيبي – فرانك كيسييه – ويلفريد زاها رأس حربة: جوناثان كودجيا

جدول مباريات دور الثمانية في بطولة أمم أفريقيا 2019

المباراة الأولى: منتخب السنغال ضد منتخب بنين وتقام المباراة يوم الأربعاء 10 يوليو في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة. المباراة الثانية: منتخب نيجيريا ضد جنوب أفريقيا وتقام المباراة يوم الأربعاء 10 يوليو في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة. المباراة الثالثة: منتخب ساحل العاج ضد منتخب الجزائر يوم الخميس 11 يوليو في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة. المباراة الرابعة: منتخب تونس ضد منتخب مدغشقر يوم الخميس 11 يوليو في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.

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