هنا جدول تفصيلي || مباريات دور 8 أمم أفريفيا 2019 بعد تأكيد “الفرق المتأهلة” لدور...

الفرق المتأهلة لدور 8 أمم أفريفيا 2019 وجدول مباريات دور 8 أمم أفريفيا أصبح الشغل الشاغل لعشاق الساحرة المستديرة، خاصة بعد انتهاء أخر مباريات الدور 16 بمباراة تونس وغانا والتي استطاعت تونس بصعوبة بالغة اقتناص الفوز من غانا بضربات الترجيح، وكانت تونس محققة الفوز حتى الوقت الإضافي من الشوط الثاني، إلا أن التوفيق لم يكن حليف منتخب تونس لينهى المباراة بالفوز في وقتها الأصلي، فقد أحزر رامي البدوي هدف تعادل غانا في مرماه، وبنهاية مباريات دور 16 يكون قد تحددت الفرق والمنتخبات التي تأهلت لدور الثمانية.

وتجدر الإشارة إلى خروج منتخبات عريقة من الدور 16 وعلى رأس المنتخبات التي خرجت من دور 16 ومن المنافسة على كأس البطولة، كان على رأس هذه المنتخبات، منتخب مصر “الفراعنة” ومنتخب المغرب “أسود الأطلسي، وكان بصحبتهم منتخب الكاميرون والذي تم إقصائه بمعرف منتخب نيجيريا.

الفرق والمنتخبات المتأهلة لدور 8 أمم أفريفيا 2019

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هذا وقد جاءت الفرق والمنتخبات المتأهلة لدور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية في نسخة 2019 كالتالي:

المنتخب الأول: منتخب بنين والذي أقصى منتخب المغرب

المنتخب الثاني: منتخب السنغال، والذي أقصى منتخب أوغندا

المنتخب الثالث منتخب نيجيريا، والذي أقصى منتخب الكاميرون

المنتخب الرابع: منتخب جنوب أفريقيا، والذي أقصى منتخب مصر

المنتخب الخامس: منتخب مدغشقر، والذي أقصي منتخب الكونغو

المنتخب السادس: منتخب الجزائر، والذي أقصى منتخب عينيا بيساو

المنتخب السابع: منتخب ساحل العاج، والذي أقصى منتخب مالي

المنتخب الثامن: منتخب تونس، والذي أقصى منتخب عانا

جدول مباريات دور الثمانية في بطولة أمم أفريقيا 2019

بعد انتهاء الدور 16 بخروج من خرج وتأهل من تأهل فمن المقرر حسب جدول المباريات الخاص بدور الثمانية فستكون لقاءات دور الثمانية كالتالي:

المباراة الأولى: منتخب السنغال ضد منتخب بنين وتقام المباراة يوم الأربعاء 10 يوليو في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة. المباراة الثانية: منتخب نيجيريا ضد جنوب أفريقيا وتقام المباراة يوم الأربعاء 10 يوليو في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة. المباراة الثالثة: منتخب ساحل العاج ضد منتخب الجزائر يوم الخميس 11 يوليو في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة. المباراة الرابعة: منتخب تونس ضد منتخب مدغشقر يوم الخميس 11 يوليو في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.

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