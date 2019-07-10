شكرا لقرائتكم خبر عن عمار حمدى يتحدث عن الشعور بالفخر بعد العودة للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى عمّار حمدى لاعب الأهلى سعادته الكبيرة بالتواجد فى معسكر الفريق بإسبانيا استعدادا لاستئناف مباريات الدورى، لافتا إلى أن الأجواء المثالية التى يعيشها الجميع تدعم بقوة فرص الفوز بلقب الدورى لإسعاد جماهير الأهلى.

وأوضح عمار حمدى الذى عاد للأهلى مؤخراً بعد إنتهاء إعارته للاتحاد السكندرى، أن أجواء المعسكر تمنح اللاعبين المزيد من التركيز وتسهم في تطوير مستويات الجميع من خلال التدريبات المكثفة وخوض المباريات الودية أمام فرق من مدارس ومستويات مختلفة.

وشدد عمار حمدي على أنه يعمل بشكل شخصى على الاستفادة بكل دقيقة خلال المعسكر، وأن التقارب الشديد بين اللاعبين والروح التي يعمل بها الجميع تجعل الأمور مطمئنة للغاية بالنسبة لحسم لقب الدوري.

وتحدث اللاعب الشاب عن عودته للفريق عقب نهاية فترة الإعارة التى خاضها مع نادي الإتحاد السكندري، وقال إنه يشعر بالفخر الشديد بسبب تمسك النادي بعودته وهذا الأمر شرف كبير ومسئولية يقدرها جيدا، وتحتاج للكثير من الجهد والتركيز للحفاظ عليها؛ حتى يحظى بثقة الجهاز الفني والجماهير في الفترة الحالية.

وأشار حمدي إلى أنه بالفعل كان يمتلك عدة عروض من أندية أخرى، ولكنه تحت تصرف مسئولي الأهلي؛ سواء بالبقاء في الموسم المقبل أو خوض تجربة الإعارة مع ناد آخر.

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وأوضح لاعب الاهلي أنه عندما انضم لتدريبات الفريق الأول كان يأمل في الحصول على الفرصة، موجها الشكر لإدارة النادي بعد أن سمحت له بالحصول عليها من خلال الإعارة لنادي بحجم الاتحاد السكندري، وقال إنه لولا التدريبات التي خاضها مع الأهلي ما كان يستطيع تحقيق النجاح باللعب في الدوري الممتاز والتألق خلال الفترة القصيرة التي ساهمت في انضمامه للمنتخب الوطني.

وأضاف «عمار» أنه تعامل مع فترة الإعارة بمبدأ «أكون أو لا أكون»؛ حتى يثبت أنه جدير بالعودة للأهلي من جديد، خاصة أنه يقدر جيدا قيمة الحصول على الفرصة في الأهلي، وأنه جاهز لتقديم مستويات أفضل حال استمراره مع الفريق خلال الموسم المقبل، لتحقيق طموحاته وأحلامه بالتتويج مع الأهلي بالبطولات.

وانتقل عمار للحديث عن زملائه من اللاعبين الكبار بالفريق، مؤكدا أن الأهلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية، وأنه بشكل خاص استفاد من التدريب معهم، مشيرا إلى أن أي مجموعة من اللاعبين قادرة على تحقيق البطولات، في ظل الحافز الكبير المتمثل في ارتداء الفانلة الحمراء .

وقال إن الاهلي في الموسم المقبل سيكون مختلفا للغاية، وسينجح في تعويض ما فقده خلال الفترة الماضية، وهو شخصيا لديه العديد من الطموحات التي يسعى لتحققها مع النادي؛ وأهمها الحصول على ثقة الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي الذي يقدم إليه العديد من النصائح التى تساعده على تطوير مستواه الفني.

وأبدى «عمار» سعادته بالنصائح التي يقدمها له لاسارتي وهو يضعها دائما نصب عينيه؛ حتى يتوج مع الفريق بالبطولات ويكتب تاريخا كبيرا معه، في ظل دور جماهير الأهلي ودعمها ومؤازرتها للفريق، وهو لا يقل عن دور اللاعبين في حصد البطولات .