شكرا لقرائتكم خبر عن محمود وحيد ومنعم ينتظمان فى مران الأهلى فى إسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم محمود وحيد ظهير أيسر فريق الأهلى فى تدريبات الفريق الجماعية صباح اليوم الأربعاء بعد تعافيه من الآلام التى كان يعانى منها فى العضلة الخلفية، وكان وحيد قد خضع لفترة علاج طبيعى وأصبح جاهزا للمشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق.

وخاض الأهلى مراناً قويا صباح اليوم على ملعب لافينكا بمدينة اليكانتي الإسبانية التي تستضيف معسكر الاعداد الخارجي للفريق.

كما تعافى محمد عبدالمنعم المدافع الشاب بالفريق الأول من الآلام التى اشتكى منها فى منشأ العضلة الخلفية خلال الأيام الماضية، وشارك اللاعب فى مران الفريق الذى أقيم صباح اليوم الأربعاء على ملعب لافينكا بمدينة اليكانتى التى تستضيف معسكر الفريق الخارجى فى إسبانيا.

ويستعد الأهلى لمواجهة فريق نيو بورت كاونتى الإنجليزى غدا الخميس فى ثانى المباريات الودية التى يخوضها الفريق بمعسكر الإعداد.