شكرا لقرائتكم خبر عن على طريقة العندليب وشادية.. رمضان وصالح راكبين البسكلتة فى إسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر حسابها على موقع فيس بوك فيديو تضمن ثنائى الفريق رمضان صبحى وصالح جمعة خلال قيام الثنائى بجولة بالدراجة على هامش معسكر الفريق الأحمر فى إسبانيا، على طريقة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ والفنانة شادية فى فيلم معبودة الجماهير.

وعلقت صفحة الأهلى: صالح جمعة ورمضان صبحى لديهما جولة خاصة بالدراجة.

وقرر مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى أن يخوض اللاعبون التدريب على فترتين اليوم الأربعاء ضمن برنامج الإعداد بالمعسكر الخارجى المقام حاليا فى مدينة اليكانتى الإسبانية.

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وطلب لاسارتى رفع الحمل البدنى للاعبين؛ من أجل الوصول لأفضل مستوى من الجاهزية، حيث يلتقى الفريق غدا مع فريق نيو بورت كاونتى الإنجليزى فى المباراة التجريبة الثانية التى تقام على ملعب بيناتار أرينا.

وكان الأهلى قد حقق فوزا عريضا على فريق سوكر سمارت الإسبانى بنتيجة تسعة أهداف دون مقابل، فى أول اللقاءات الودية بالمعسكر الذى يختتم يوم 16 يوليو الجارى.