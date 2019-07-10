7 معلومات لا تفوتك عن مباراة نيجيريا وجنوب أفريقيا فى كان 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل منتخب نيجيريا فى تحدٍ جديد نحو استعادة اللقب الغائب منذ عام 2013 عندما يواجه منتخب جنوب أفريقيا فى التاسعة مساء اليوم ضمن منافسات الدور ربع النهائى بمسابقة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا فى مصر. الخليج 365 يرصد 7 معلومات عن المباراة المرتقبة: ـ قناة تايم سبورت تنقل مباراة نيجيريا وجنوب أفريقيا ـ المباراة تقام على استاد القاهرة الدولى ـ حجز منتخب نيجيريا مقعده فى الدور ربع النهائى بمسابقة كأس الأمم الأفريقية، بعدما تفوق على الكاميرون بنتيجة 3 – 2 Advertisements ـ وتغلب منتخب بنين على منتخب مصر "البلد المنظم" بهدف دون مقابل فى المباراة التى جمعتهما باستاد القاهرة ـ تشهد مباراة نيجيريا وجنوب أفريقيا استخدام تقنية الفيديو "VAR" ـ 192.100 مليون يورو هو حجم القيمة التسويقية لمنتخب نيجيريا ـ 30.150 ألف جنيه إسترلينى هو حجم القيمة التسويقية لمنتخب جنوب أفريقيا

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