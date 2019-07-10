شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى لـ تايم سبورت: جنوب أفريقيا هزمتنا بالمرتدة ونيجيريا ستفوز على البافانا بافانا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع أحمد سامى المدير الفنى السابق لفريق النجوم فوز منتخب نيجيريا على جنوب أفريقيا فى المباراة المرتقبة، والتى تقام فى التاسعة مساءً ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً فى مصر.
وقال سامى، فى تصريحات تليفزيونية لقناة تايم سبورت، إن منتخب جنوب أفريقيا استطاع أن يتغلب على الفراعنة فى دور الـ16 ليقصى أصحاب الأرض من البطولة بفضل اعتماد البافانا بفانا على الهجمات المرتدة.
وأضاف المدير الفنى السابق للنجوم أن منتخب نيجيريا يعتبر من الفرق المنظمة التى تعتمد على سياسة النفس الطويل فى بناء الهجمة.
وتنطلق اليوم منافسات دور الثمانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة فى مصر خلال الفترة بين 21 يونيو حتى 19 يوليو الجارى، وتشهد مباريات اليوم الاستخدام الأول تقنية الفيديو "VAR".
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