شكرا لقرائتكم خبر عن رباعى الأهلى الدولى ينضم لمعسكر إسبانيا السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، إن الرباعى الدولى محمد الشناوى ووليد سليمان ومروان محسن وأيمن أشرف حصلوا على تأشيرة إسبانيا تمهيدا للانضمام لمعسكر الفريق المقام حاليا فى مدينة اليكانتى ويستمر حتى يوم 16 يوليو الحالى .

ومن المقرر وصول اللاعبين للمعسكر يوم السبت المقبل، بعدما أنهى سمير عدلى المدير الإدارى كل إجراءات السفر الخاصة بهم.

وكان الجهاز الفنى قد منح رباعى الأهلى الدولى راحة لعدة أيام عقب خروج المنتخب الوطنى من دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر حاليا .