شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السلة يصل من الأردن بعد انتهاء المعسكر الودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وصلت بعثة منتخب كرة السلة رجال إلى القاهرة قادمة من الأردن بعد انتهاء المعسكر الذى أقيم هناك خاض خلاله أبناء الفراعنة وديتين أمام نظيره الأردنى حقق خلالهما منتخب مصر الفوز .

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وكان منتخب الرجال قد تأهل إلى بطولة الأفروكان بعد تحقيق المركز الثانى بتصفيات المنطقة الخامسة الأفريقية التى أقيمت باوغندا، وصيفا بعد كينيا، وقد أرسل الاتحاد الأفريقى خطابا لمسئولى الاتحاد المصرى يخطرونهم بأنه تقرر صعود المنتخب لبطولة الأفرو كان بعد التساوى فى عدد النقاط مع كينيا برصيد 7 نقاط لكل منهما.

يذكر أن منتخب الناشئين تحت 16 سنة يشارك فى البطولة الأفريقية بالرأس الأخضر وتأهل إلى ربع نهائى البطولة.