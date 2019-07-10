شكرا لقرائتكم خبر عن حارس الأهلى يتحدث عن الضغوط النفسية قبل مباراتى المقاولون والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد على لطفى، حارس مرمى الأهلى أن هناك حالة تركيز شديدة يعيشها جميع اللاعبين خلال معسكر الإعداد المقام حاليًا فى مدينة اليكانتى الإسبانية، وكل المؤشرات تؤكد نجاح المعسكر، من خلال التدريبات المكثفة التى يؤديها اللاعبون؛ حتى يؤتى ثماره وينعكس بشكل عملى على الأداء فى المباريات المقبلة من بطولة الدورى.

وأوضح أن الأمور تسير بشكل مميز داخل المعسكر النموذجى فى كل شىء، من حيث الإقامة والأجواء والتدريبات والمباريات الودية، لافتا إلى أن الفريق يسير بخطى منتظمة لتحقيق أهداف المرحلة الحالية وزيادة الانسجام والارتقاء بالنواحي الفنية والبدنية التي ستنعكس على أداء جميع اللاعبين في المرحلة المقبلة المهمة والتي تشهد حسم بطولة الدوري.

وقال لطفى، في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي، إن ودية سوكر سمارت التي خاضها الفريق في مستهل تجاربه التحضيرية وفاز فيها الأحمر بتسعة أهداف نظيفة حققت الغرض، من خلال تجربة العديد من اللاعبين للوقوف على مستواهم مع التأكيد على بعض النواحي الخططية التي يسعى الجهاز الفني لتنفيذها في المرحة المقبلة.

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وأضاف أن المباراة الودية المقبلة للأهلي أمام نيو بورت كاونتي الإنجليزي تأتي ضمن خطة المعسكر لتجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا من خلال الاحتكاك القوي بمدارس كروية أوربية متنوعة.

وأشار على لطفى إلى أن الفريق والجهاز الفنى لديهم هدف واحد فى الوقت الراهن وهو الفوز ببطولة الدورى، والجميع لا يشغل ذهنه سوى بتحقيق هذا الهدف، مؤكدا فى الوقت نفسه على صعوبة المواجهتين المتبقيتين أمام المقاولون العرب والزمالك نتيجة للضغوط النفسية المحيطة بهما.

وشدد حارس الأهلى على ثقته الكبيرة في قدرة اللاعبين على تجاوز هذه الضغوط لحصد اللقب وتعويض خسارة دوري أبطال إفريقيا، مؤكدا أن لاعبي الأهلي لديهم من العزيمة والإصرار ما يفي بتحقيق كافة طموحات الجماهير في المرحلة المقبلة.

وأكد على لطفى أنه يجتهد فى التدريبات ويبذل أقصى ما لديه، للوصول إلى أفضل مستوى وجاهزية، خاصة أن الفترة المقبلة تحتاج للتركيز الشديد من أجل الفوز بالبطولات.