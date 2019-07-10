شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يوضح تطورات تأهيل كريم نيدفيد بعد جراحة الغضروف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد محمود طبيب الأهلى إن حالة كريم نيدفيد لاعب خط وسط الفريق مطمئنة للغاية وتتحسن بصورة ملحوظة مع انتظامه فى تنفيذ برنامجه العلاجى عقب الجراحة التى خضع لها فى غضروف الركبة بمعرفة الخبير الألمانى فايلر.
وأوضح أنه على تواصل مستمر مع اللاعب للوقوف على حالته بدقة مع برنامج العلاج الطبيعي الذي يسير عليه بناء على توصية الخبير الألماني.
وأشار طبيب الفريق إلى أن اللاعب فى تحسن مستمر، لكنه مازال بحاجة إلى مزيد من الوقت ليبدأ تدريبات الجرى فى الملعب حتى يتعافى نهائيا من الإصابة وينتظم بصورة طبيعية فى التدريبات الجماعية.
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