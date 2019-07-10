"المشاركة تعني نهايتك".. ساحر بنيني يتوعد ماني بـ"السكتة القلبية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

هدد ساحر بنيني، السنغالي ساديو ماني، بأنه سيتسبب له في أزمة قلبية إذا شارك خلال المباراة التي ستجمع أسود التيرانجا مع بنين مساء اليوم، الأربعاء، في دور الثمانية من كأس أمم أفريقيا.

ووفقًا لما نشره موقع 24 جور الفرنسي، فإن الساحر البنيني توعد ماني بالإصابة التي قد تتسبب في وفاته، إذا شارك في اللقاء مما قد يؤدي إلى نجاح السنغال في عبور بنين.

Advertisements

وأوضح الموقع، أن الساحر البنيني نشر تدوينة عبر حسابه على موقع فيسبوك للتواصل الإجتماعي، قال خلالها: "مشاركة ماني في اللقاء يعني نهاية مسيرته، وبنين ستفوز بهدف من تصويبة بعيدة".

وجاء حديث الساحر بعد أيام من اتهامات جماهير مغربية لأفراد من بنين بقيامهم بطقوس غريبة في مدرج استاد السلام، خلال مواجهة الفريقين بدور الـ16 من كأس أمم أفريقيا، وفقًا للموقع.

الجدير بالذكر أن بنين نجحت في إقصاء المغرب بركلات الترجيح خلال مباراة دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا، بعدما صعدت إليه بعد تحقيق ثلاثة تعادلات في الدور الأول.