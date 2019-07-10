مصابو الأهلي.. كدمة لناصر.. وحيد ينتظم وحالة نيدفيد "مطمئنة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قرر الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي خوض اللاعبون مرانًا على فترتين اليوم الأربعاء ضمن برنامج الإعداد بالمعسكر الخارجي المقام حاليا في مدينة اليكانتي الإسبانية.

وطلب لاسارتي رفع الحمل البدني للاعبين؛ من أجل الوصول لأفضل مستوى من الجاهزية، وحرص اليخاندرو مخطط الأحمال على تخصيص فقرات بدنية مكثفة خلال المران الصباحي الذي أقيم على ملعب لافينكا بمدينة اليكانتي الإسبانية.

ويقيم الأهلي معسكرًا في إسبانيا يستمر حتى السادس عشر من يوليو الجاري، ومن المقرر أن يلتقي غدًا مع فريق نيو بورت كاونتي الإنجليزي في المباراة ودية الثانية التي تقام على ملعب بيناتار أرينا.

وانتظم محمود وحيد ظهير أيسر الفريق ي تدريبات الفريق الجماعية صباح اليوم الاربعاء بعد تعافيه من الالام التي كان يعاني منها في العضلة الخلفية.

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وكان وحيد قد خضع لفترة علاج طبيعي وأصبح جاهزا للمشاركة بشكل في التدريبات الجماعية للفريق.

وفي السياق ذاته تعافى محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأحمر من الآلام التي اشتكى منها في منشأ العضلة الخلفية خلال الأيام الماضية، بينما تعرض ناصر ماهر لكدمة خفيفة خلال مشاركته في المران الجماعي، وأصيب اللاعب بكدمة خلال كرة مشتركة، وتدخل الدكتور خالد محمود طبيب الفريق لعلاجه على الفور، وبعد ذلك استكمل المران بصورة طبيعية .

وبخصوص حالة كريم نيدفيد لاعب خط وسط الفريق، أكد خالد محمود طبيب الفريق أن حالة اللاعب مطمئنة وتتحسن بصورة ملحوظة مع انتظامه في تنفيذ برنامجه العلاجي عقب الجراحة التي خضع لها في غضروف الركبة بمعرفة الخبير الالماني فايلر.

وأوضح أنه على تواصل مستمر مع اللاعب للوقوف على حالته بدقة مع برنامج العلاج الطبيعي الذي يسير عليه بناء على توصية الخبير الألماني.

جدير بالذكر أن الأهلي قد حقق فوزًا عريضًا على فريق سوكر سمارت الإسباني بنتيجة تسعة أهداف دون مقابل، في أول اللقاءات الودية بالمعسكر الذي يختتم يوم 16 يوليو الجاري.