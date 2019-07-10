محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
تحدث علي لطفي، حارس مرمى الفريق الأول بالنادي الأهلي، عن نجاح معسكر إسبانيا، حسم لقب الدوري، إلى جانب حالة التركيز الشديدة التي يعيشها جميع اللاعبين خلال معسكر الإعداد المقام حاليًا في مدينة اليكانتي الإسبانية.
وأوضح لطفي أن كل المؤشرات تؤكد نجاح المعسكر، من خلال التدريبات المكثفة التي يؤديها اللاعبون؛ حتى يؤتي ثماره وينعكس بشكل عملي على الأداء في المباريات المقبلة من بطولة الدوري.
وعدد حارس الأهلي أسباب نجاح معسكر الأهلي، لافتًا إلى أن الأمور تسير بشكل مميز داخل المعسكر النموذجي، من حيث الإقامة والأجواء والتدريبات والمباريات الودية.
كما أكد لطفي أن الفريق يسير بخطى منتظمة لتحقيق أهداف المرحلة الحالية وزيادة الانسجام والارتقاء بالنواحي الفنية والبدنية التي ستنعكس على أداء جميع اللاعبين في المرحلة المقبلة المهمة والتي تشهد حسم بطولة الدوري.
وعن الودية التي خاضها الأهلي أمام سوكر سمارت خلال تواجده في إسبانيا قال: "ودية سوكر سمارت حققت الغرض، من خلال تجربة العديد من اللاعبين للوقوف على مستواهم مع التأكيد على بعض النواحي الخططية التي يسعى الجهاز الفني لتنفيذها في المرحة المقبلة".
وأضاف أن المباراة الودية المقبلة للأهلي أمام نيو بورت كاونتي الإنجليزي تأتي ضمن خطة المعسكر لتجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا من خلال الاحتكاك القوي بمدارس كروية أوربية متنوعة.
وعن بطولة الدوري قال لطفي: "الفريق والجهاز الفني لديهم هدف واحد في الوقت الراهن وهو الفوز ببطولة الدوري، والجميع لا يشغل ذهنه سوى بتحقيق هذا الهدف".
في الوقت ذاته أكد حارس الأهلي على صعوبة المواجهتين المتبقيتين للفريق الأحمر أمام المقاولون العرب والزمالك نتيجة للضغوط النفسية المحيطة بهما.
كانت هذه تفاصيل خبر علي لطفي يعدد أسباب نجاح معسكر إسبانيا.. وهدف الفريق في المرحلة المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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