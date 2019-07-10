تقرير.. نيمار يسير على طريقة كهربا .. والمصير "مجهول"

محمد اسماعيل - القاهرة - المصير مجهول هذا أفضل تشبيه للثنائي محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب فريق الزمالك، والنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

بالتأكيد الثنائي لم يتعرضا لموقف إنساني مشترك من الناحية الرياضية، لكن من المؤكد هو أن وضعهما الحالي واحد يصنف بـ"التمرد" وعدم الرغبة في استكمال مشوارهما مع أنديتهما حاليًا.

- هجوم من رئيس الزمالك

منذ عودة الفريق الأول بنادي الزمالك ومحمود عبد المنعم "كهربا" قرر الانقطاع عن التدريبات، الأمر الذي أغضب رئيس القلعة البيضاء ليقرر توجيه هجوم لاذع ضد اللاعب.

صاحب الـ25 عامًا أثار العديد من الشكوك وهو التوقيع للأهلي بعدما نشر أكثر من صورة عبر صفحته "انستجرام" مع عدد من نجوم الفريق الأحمر بداية من صالح جمعة وأحمد الشيخ في الساحل الشمالي.

الصور المتداولة لكهربا مع نجمي الأهلي جعل رئيس الزمالك يعلن من خلال فيديو نشر عبر الموقع الرسمي للنادي، أن اللاعب لديه عقد مستمر لمدة ثلاث سنوات مما يعني أن ليس من حقه التوقيع لأي ناد آخر.

- الغياب عن معسكر قبرص

مع بداية الشهر الحالي توجه الفريق الأول بنادي الزمالك لخوض معسكر في قبرص استعدادًا لاستكمال الدوري بعد نهاية كأس الأمم الأفريقية.

قائمة الزمالك شهدت غياب كهربا نظرًا لعدم انتظامه في التدريبات ليقرر مجلس إدارة النادي الأبيض تحويل اللاعب للتحقيق مع تغريمه ماديًا.

- 20 مليون يورو لبيعه

عاد رئيس الزمالك ليعلق على أزمة كهربا مجددًا، مؤكدًا أن اللاعب إذا رغب في الرحيل عليه جلب عرض لإعارته مقابل أربعة ملايين يورو، أو بيعه نهائيًا مقابل 20 مليون يورو.

في المقابل، خرج مدير لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، وليد العطار ليؤكد ما صرح به رئيس الزمالك حول امتلاك كهربا عقدًا لمدة ثلاث سنوات.

وأضاف "العطار" في تصريحات خاصة لمصراوي، أن كهربا لم يرسل أي شكوى ضد ناديه من أجل فسخ العقد، مشددًا أن كل ما تردد حول هذا الموضوع مجرد إشاعات.

- الوضع مشابه

في منتصف الشهر الماضي، خرج ناصر الخليفي مالك ورئيس نادي باريس سان جيرمان ليهاجم البرازيلي نيمار، قائلاً :"لم يرغمه أحد على الانضمام إلينا".

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النجم البرازيلي في صيف 2017 أثار الجدل في وسائل الإعلام بعدما أعلن الرحيل عن برشلونة والاتجاه لصفوف باريس سان جيرمان في صفقة هيّ الأغلى في تاريخ الكرة حتى الآن بعدما بلغت قيمتها 222 مليون يورو.

وبعد موسمين وتحديدًا في الصيف الحالي، عاد اللاعب ليثير الجدل مجددًا بعدما رد على تصريحات الخليفي بأنه لا يريد اللعب لباريس سان جيرمان من جديد حيث ستكون وجهته المفضلة في المستقبل هو العودة لناديه السابق برشلونة.

اللاعب لم يكتف بهذه التصريحات إنما رد على أرض الواقع بعدما غاب النجم البرازيلي عن التدريب الأول للنادي الباريسي استعدادًا للموسم الجديد في إشارة إلى عدم رغبته في البقاء داخل حديقة الأمراء.

نيمار قام أيضًا بنشر فيديو تداول على مواقع التواصل الاجتماعي يستعرض فيه مهاراته بالكرة مع أصدقائه ليرد على غيابه عن التدريبات مع ناديه.

النادي الباريسي خرج ببيان رسمي جاء كالتالي: "يشجب باريس سان جيرمان هذا الموقف، وسيتم اتخاذ التدابير المناسبة الناتجة عنه".

إدارة باريس لم تقف عند البيان فقط بل كشفت تقارير صحفية برازيلية أن نيمار تعرض لسحب المكافأة الأخلاقية من نيمار والتي تعتبر جزءًا من الراتب الشهري لجميع الرياضيين في النادي.

وبحسب صحيفة " Football Leaks"، فإن اللاعب تعرض لغرامة مالية تقدر بـ375 ألف يورو.

- باريس يحدد قيمة بيع نيمار

خرجت صحيفة "ماركا" الإسبانية لتؤكد أن نادي باريس سان جيرمان يستعد لبيع نيمار بشرط الحصول على القيمة التي دفعت في اللاعب عند قدومه من برشلونة وهو 222 مليون يورو.

مصير اللاعب أصبح مجهولاً خاصة أن رئيس النادي الكتالوني برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو، أعلن مؤخرًا أنه يعلم رغبة اللاعب في مغادرة فريقه إلا أنه يعلم أيضًا أن ناديه لا يسعى لبيعه.

الأزمة الثانية والمتعلقة في رغبة رحيل نيمار لبرشلونة هو عدم استعداد النادي الكتالوني دفع مبلغ ضخم للاعب نظرًا لدخول النادي في صفقة أنطوان جريزمان حيث تقدر قيمة الصفقة بـ120 مليون يورو.

أما الأمر الثالث فهو عدم استعداد توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان الحصول على أي لاعب من برشلونة ضمن صفقة بيع نيمار سواء كان البرازيلي فيليب كوتينيو أو الفرنسي عثمان ديمبلي.