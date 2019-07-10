ميدو: لا يجب على اتحاد الكرة تعيين مدرب عام مصر.. فكرة فاشلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يرى أحمد حسام "ميدو" المدير الفني لفريق المقاصة والمحلل الفني، أنه ينبغي على الجهاز الفني القادم أن لا يقوم بتعيين مدرب عام مصري في الجهاز الفني القادم، ووصف ميدو هذا الأمر بالفاشل.

وأضاف ميدو من خلال تصريحات لبرنامج "نجوم إفريقيا" : "عندما يقوم اتحاد الكرة بتعيين مدرب عام مصري فإن ذلك يُسبب أزمات قد لا تكون ظاهرة للجماهير، المدرب المصري يحضر على أنه رقم 2 في الجهاز الفني، لكن في الحقيقة يكون رقم 5 لأن المدرب الأجنبي يعتمد على الأجانب وهو ما يُسبب أزمة للمدرب المصري مما يؤدي إلى المزيد من المشكلات."

وأكمل ميدو: "فكرة المدرب العام المصري في المنتخب "فاشلة".

وقال ميدو إنه يجب على اتحاد الكرة أن يُناقش المدير الفني للمنتخب في اختياراته حيث قال: "لا أعرف لماذا اختار أجيري كوكا وهو الذي لم يُقدم مباراة جيدة مع المنتخب منذ خمس سنوات، عندما تكون اختيارات المدرب غريبة يجب أن يكون هناك حساب له من جانب اتحاد الكرة."