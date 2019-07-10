تقرير.. هل يسير استاد القاهرة على خطى ملعب ويمبلي وستاد دي فرانس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - أثارت قرارات لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين، بإقامة مباراة القمة المقبلة والتي ستجمع بين الأهلي والزمالك على ملعب "برج العرب" العديد من التساؤلات في ظل جاهزية ملعب "استاد القاهرة" والذي احتضن عددًا من المباريات خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي تقام حاليًا بمصر.

وبالطبع يُعد استاد القاهرة من الملاعب الهامة في مصر خاصة أنه احتضن العديد من المباريات التاريخية سواء للمنتخب المصري بجانب القطبين الأهلي والزمالك.

لكن هنا يدور العديد من الأسئلة هل سيغلق استاد القاهرة مجددًا على أن يخوض الأهلي والزمالك مبارياتهم في برج العرب بالموسم المقبل؟ أم ستلعب عليه المباريات الهامة للمنتخب والقطبين فقط مثلما يحدث في أوروبا وتحديدًا في إنجلترا وفرنسا وألمانيا.

- "سنستكمل الإصلاحات"

في 26 من يونيو الماضي، أعلن علي درويش رئيس هيئة استاد القاهرة عن إغلاق الملعب بعد الانتهاء من مسابقة كأس الأمم الأفريقية والتي ستنتهي في 19 من الشهر الجاري.

وأضاف رئيس هيئة الاستاد في تصريحات تليفزيونية :"باق التعديلات لاستاد القاهرة ستكون بعد بطولة كأس الأمم، نحن على علن بالمشاكل والأخطاء المتواجدة في الملعب خلال الفترة الماضية".

- السير على الطريقة الإنجليزية والفرنسية والألمانية

هنا يدور سيناريو تخيلي ماذا لو رأينا استاد القاهرة على خطى ملعب "ويمبلي" العريق في العاصمة الإنجليزية لندن، أو ملعب "فرنسا" والمتواجد في العاصمة الفرنسية باريس.

في "بلاد الضباب" حدد مسئولي الاتحاد الإنجليزي ملعب ويمبلي أن يكون الملعب الرسمي لمنتخب "الأسود الثلاثة" بجانب استضافة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة.

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بالطبع الملعب المتواجد في منطقة شمال لندن لديه اهتمام خاص فهو ثاني أقدم ملعب في القارة العجوز بعد ملعب "كامب نو" معقل الفريق الكتالوني برشلونة.

الملعب الذي تم هدمه في موسم (2002 -2003) وتم افتتاحه في 2007 تعرض لحدث استثنائي في الموسم الماضي وهو قيام نادي توتنهام هوتسبير باستئجاره لحين استكمال ملعبه الجديد.

في المقابل، يسير ملعب "دي فرانس أو فرنسا الدولي" على خطى ملعب "ويمبلي" حيث يستضيف مباريات منتخب "الديوك" بجانب مباريات نهائي كأس فرنسا أو الرابطة.

ويُعد هذا الملعب خامس أقدم ملعب في القارة الأوروبية حيث احتضن عددًا من المباريات الهامة كان من أبرزها لقاء فرنسا والبرازيل في نهائي مونديال 1998.

ولا يختلف الملعب "الأولمبي" والمتواجد في العاصمة الألمانية برلين، عن ملعبي "ويمبلي" و"دي فرانس" حيث يستقبل هذا الملعب بعض مباريات المنتخب الألماني بجانب مباراة نهائي الكأس.

- استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا

في مارس الماضي رشحت صحيفة "ميرور" الإنجليزية استاد القاهرة لاستضافة نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا إذا تم نقله خارج القارة العجوز في المستقبل.

الصحيفة "الإنجليزية" المرموقة، أكدت أن هذا الملعب يمتلك القدرة على استضافة حدث كبير مثل مسابقة دوري أبطال أوروبا نظرًا لقيام المهندس الألماني فيرنر مارش بتطوير الملعب العريق وهو أيضًا الذي صمم ملعب الأوليمبي في برلين بألمانيا.

وأضافت الصحيفة أن اختيار استاد القاهرة جاء ضمن خمسة ملاعب أخرى يمكن اسضافة النهائي الأوروبي وهم: ملعب ميت لايف بنيويورك، وملعب مرسيدس بينز بأتالانتا، وملعب الملك فهد بالرياض، و ملعب الماراكانا بريو دي جانيرو بالبرازيل، وملعب الملك خليفة بالدوحة بقطر.