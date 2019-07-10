منتخب شابات الطائرة يؤدى تدريبه قبل الأخير فى المكسيك استعدادا لبطولة العالم

يؤدى منتخبنا الوطنى للشابات للكرة الطائرة تحت 20 عاما تدريبه قبل الأخير اليوم الأربعاء فى تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت المكسيك الواحدة صباح الخميس بتوقيت القاهرة على صالة نادى ليون جوانا خواتا المكسيكية ، استعدادا لبطولة العالم التى تستضيفها المكسيك خلال الفترة من 10 وحتى 21 يوليو الجاري.

تقام البطولة بمشاركة 16 منتخبا تم تقسيمهم إلى أربع مجموعات ، حيث يقع منتخبنا ضمن فرق المجموعة الثانية التى تضم الصين وبولندا وبيرو ، ويلعب المنتخب اولى لقاءاته فى البطولة بعد غد الجمعة مع المنتخب البولندى المرشح بقوة للفوز باللقب .

وخاض منتخبنا أمس الثلاثاء ثانى مبارياته الودية مع المنتخب المكسيكى، والتى إنتهت بفوز صاحب الأرض بثلاثة اشوط دون رد بنتيحة 25 / 17 و 25 / 18 و 25 / 19 وحرص لاعبات المنتخبين على التقاط صورة جماعية

مع الأجهزة الفنية قبل المباراة ، وجرب أحمد فتحى المدير الفنى للمنتخب الوطنى جميع اللاعبات ال 14 ، ورغم الهزيمة إلا أن مستوى اللاعبات تحسن بعض الشيء عن المباراة الأولى ، رغم خسارة المنتحب اللقاء الأول بنتيجة بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد ، وقام الجهاز الفنى بعد المباراة بالتوجه إلى فندق الإقامة ودخول اللاعبات الجيم ، ثم النزول إلى حمام السباحة،وبعد ذلك قام أفراد البعثة بجولة حرة لمدة ساعتين فى أحد المولات القريبة من الفندق ، للترويح على اللاعبات نظر للحمل التدريبى العالى الذى واجه الفريق خلال الفترة الماضية ، لعدم حصولهن على راحة منذ الوصول إلى الفندق يوم الجمعة الماضى بعد رحلة طيران شاقةاستغرقت نحو 27 ساعة .

قال أحمد فتحى أنه يبذل قصارى جهده مع هشام بدراوى رئيس البعثة مع مسئولى الإتحاد الدولى لتسجيل جميع لاعبات المنتخب ال 14 وليس 12 لاعبة فقط ، وينتظر رئيس البعثة والمدير الفنى رد الإتحاد الدولى على طلبهما ، مشيرا إلى أن التجربة مع المكسيك استفاد بها الفريق ، واستطاع أن يحدد عناصر الفريق الأساسى الذين سوف يخوض بهم لقاء بولندا ، موضحا أنه أصر على لعب ثلاث مباريات ودية فى ثلاثة أيام متتالية دون راحة ، حتى يعتاد اللاعبات على نظام بطولة العالم التى يخوض فيها الفريق ثلاث مباريات متتالية فى ثلاثة أيام .

تضم بعثة المنتخب 19 فردا برئاسة هشام بدراوى المدير الفنى لقطاع الآنسات فى الاتحاد المصرى للكرة الطائرة ، وأحمد فتحى مديرا فنيا ومحمد مدين مديرا إداريا والدكتورة زينب السيد للعلاج الطبيعى، واللاعبات نور ياسين وميار خليفة وزينة العلمى وهنا المصرى وملك مرجان وعلياء هانى وهدير يسرى وداليا المرشدى وهالة منسى ودانا شوقى وسهيلة وفيق وندى وليد وهنا عمر وميا نجم .