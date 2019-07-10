صور.. اقبال كبير من جمهور الإسماعيلي للتوقيع على إستمارة"انقذوا الدراويش"

شهدت الإيام الماضية حملة "انقذوا الدراويش" التي أنطلقت من جماهير الإسماعيلي لسحب الثقة من المهندس إبراهيم عثمان رئيس الدراويش أقبال كبير لتوقيع الإستمارات من كل محافظات مصر.

وشلمت الاستمارة خمسة نقاط اعتبرها مشجعى الاسماعيلى سببًا كافيًا لسحب الثقة من المجلس الحالي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان.

1/ سوء نتائج الفريق والتراجع المتوالي في المراكز على مدار الأربع سنوات الماضية وحصول الفريق الموسم الحالي علي المركز السادس.

2/ عدم القدرة على بناء فريق قوي وبيع اللاعبين المميزين بالفريق وعدم تعويض ذلك أو استثمار عائدهم المادي بطريقة احترافية بل سياسية البيع من أجل النقود.

3/ الإخلال بجميع بنود البرنامج الانتخابي وعدم تنفيذ بند من بنوده.

4/ ضعف الإدارة مع كافة اللاعبين وهو ما تجلى خلال السنوات الماضية وعدم القدرة على فرض شخصية النادي مع اللاعبين.

5/ عدم تواجد السيد رئيس النادي بصفة

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دائمة بجوار ناديه وتواجده دائمًا خارج البلاد، ما يؤثر بالسلب على إدارة الفريق وهو ما ظهر في استقالة أعضاء مجلس وإدارة النادي بنظام الفرد الواحد.

ويستعد الدراويش لمواجهة الزمالك التى ستقام عقب انتهاء منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والمقرر لها حتى 19 يوليو، ويحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 43 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكهم 33، وما زال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك والمقرر لها 26 يوليو الجارى