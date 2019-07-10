المشرف العام على الكرة بالمقاولون يكشف أسباب خيبة المنتخب

قال المهندس محمد عادل فتحى، المشرف العام على الكرة بنادى المقاولون العرب، إن جميع من فى الوسط الرياضي هم السبب لما حدث لمنتخب مصر وليس اتحاد الكرة فقط، مؤكدًا أن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد تم إقالتهم لكن فى صورة استقالات مشيرًا أن الإقالة لا تكفى ولابد من المحاسبة.

وأضاف عادل فى تصريحات خاصة لبوابة الوفد، أن اتحاد الكرة والأندية والإعلام الرياضى وكل العاملين في مجال الرياضة بمصر مدانون فيما حدث للمنتخب

مشيرًا إلى انشغالنا بصغائر الامور، مثل تأجيل مباراة لنادى أو هل ننهى الدورى المصرى قبل كأس الأمم الأفريقية أو بعدها.

وطالب المهندس محمد عادل فتحى بأن تكون هناك خطط لتطوير المجال الرياضى فى مصر وأن يكون للصحافة والإعلام الرياضي دورًا فى ذلك بعد أن تركنا جميعًا اتحاد الكرة "يبرطع" ويفعل ما يشاء دون التصدي لهم خاصة بعد مونديال روسيا

وما حدث فيه.

وأضاف: أنا شخصيا بصفتي فى المجال الرياضى أتقدم باعتذار إلى الشعب المصري لما حدث للمنتخب الوطني فى كأس الأمم الأفريقية. وأكد المهندس محمد عادل فتحى المشرف العام على الكرة بنادى المقاولون العرب في تصريحاته للوفد أنه من الضرورى التخطيط لإعداد منتخب قوى بمعايير واضحة فى اختيار المدير الفنى والجهاز الفني واللاعبين بحيث يكون لديهم الروح والإصرار ورأينا منتخب تونس يكسب غانا بالروح أما فى معسكر منتخب مصر فكان لا يوجد سيطرة أو انضباط ولا روح.

وشدد فى ختام تصريحاته على أهمية تصحيح المسار وإعادة البناء بأسس علمية سليمة.