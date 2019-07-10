شاهد.. فرج عامر يُغير موقفه بشأن انتقال محمد أبو جبل للزمالك

غير المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة موقفه بشأن انتقال محمد أبو جبل حارس مرمي الفريق السكندري من الانتقال لنادي الزمالك خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وقال عامر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "

‏لن يرحل ابو جبل عن سموحة والزمالك غير جاد في التفاوض".

وكان عامر قد أبدى استعداده للتفاوض مع الزمالك بشأن انتقال الحارس إلا أنه تراجع بعدما لمس

عدم الجدية من جانب إدارة الأبيض.

ودخل نادي الزمالك في مفاوضات مع نادي سموحة من أجل تدعيم صفوف الفريق، عقب إصابة الحارس الأول للفريق الأبيض محمود عبدالرحيم "جنش" الذي أصيب خلال مشاركته في مران المنتخب الوطني قبل توديع بطولة كأس الأمم الأفريقية من دور الستة عشر.