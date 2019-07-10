وزير الرياضة: فخور بإنجازات أبطال الألعاب الفردية ودور الرعاة يدعم فكر الدولة

التقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة عددًا من الشركات الراعية ووكلاء الرياضيين في الألعاب الفردية. وأشاد الوزير بنتائج فريق الفراعنة فى الفترة الأخيرة، بعدما تم إنجازه من معسكرات وبطولات وميداليات لفريق الفراعنة الأولمبي خلال الثلاثة أشهر الأخيرة. لفريق الفراعنة الأولمبي خلال الثلاثة أشهر الأخيرة. وأعرب صبحى عن سعادته بالهاشتاج الذى أطلقته إحدى الشركات الراعية للأبطال.. احنا_حنفرحكم والذى يؤكد أن الأبطال يسيرون على الطريق الصحيح للوصول لطوكيو ٢٠٢٠ وتحقيق حلم الاولمبياد برفع علم مصر فى محفل رياضى دولى مهم. وأشار الوزير إلى دور الرعاة الهام والذى يتماشى مع سياسة الدولة فى التأكيد على أهمية الدور المجتعى للقطاع الخاص والمجتمع المدنى فى دعم الرياضة.

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