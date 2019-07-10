رياضة | مدرب مدغشقر : مواجهه تونس صعبة لكننا سنلعب على الفوز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب مدغشقر : مواجهه تونس صعبة لكننا سنلعب على الفوز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد نيكولا ديبوى المدير الفنى الفرنسى لمنتخب مدغشقر تقديره للمنتخب التونسى قبل انطلاق مباراة منتخب مدغشقر ومنتخب تونس غدا ضمن مباريات دور الثمانية والتى ستقام فى التاسعة مساء على ستاد السلام

واضاف ديبوى، أن مباراة الغد لها حسابات خاصة خاصة لأن المنتخب التونسى من الفرق القوية والتى تلعب كرة هجومية بالاضافة لنجاحه فى الاطاحة بمنتخب قوى مثل المنتخب الغانى ولديهم الطموح فى بلوغ الدور قبل النهائى

واشار المدير الفنى لمدغشقر إلى أن جميع اللاعبين فى حالة فنية وبدنية طيبة ولديهم الاصرار على استكمال مابدأنا منذ انطلاق البطولة ولدينا جميع الحقوق فى المنافسة على التأهل للدور قبل النهائى على الرغم من المشاركة الاولى بالنسبة لنا

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واكد ديبوى ان تواجد احمد احمد رئيس الاتحاد الافريقى والمدغاشى الجنسية امر يسعدنى ويعطينا دفعة معنوية لمواصلة الاداء والنتائج المتميزة خلال هذه البطولة التى نشارك فيها للمرة الاولى

وعن استخدام خاصية الفيديو فى هذا الدور اكد انه امر جيد لانه سيضمن اعطاء كل فريق حقه خلال المباراة وان الاداء التحكميى خلال المباريات السابقة للبطولة كان جيدا

واضاف المدير الفنى لمدغشقر نسعى لكتابة تاريخ جديد فى الكرة الافريقية من خلال التأهل للدور قبل النهائى فى الظهور الاول لنا فى بطولة الامم الافريقية