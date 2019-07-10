رياضة | ناصر ماهر يتعرض للإصابة في مران الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ناصر ماهر يتعرض للإصابة في مران الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لكدمة خفيفة خلال مشاركته في المران الجماعي الذي أقيم صباح اليوم على ملعب لافينكا بمعسكر الإعداد الخارجي بمدينة اليكانتي الإسبانية.

وأصيب اللاعب بكدمة خلال كرة مشتركة، وتدخل الدكتور خالد محمود طبيب الفريق لعلاجه على الفور، وبعد ذلك استكمل المران بصورة طبيعية .

وأنهى الأهلي مرانه الصباحي اليوم استعدادا لمواجهة فريق نيو بورت كاونتي الإنجليزي غدا في ثاني وديات الفريق بمعسكر الإعداد المقام في إسبانيا.