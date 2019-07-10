رياضة | وحيد ينتظم في تدريبات الأهلي الجماعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وحيد ينتظم في تدريبات الأهلي الجماعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتظم محمود وحيد ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تدريبات الفريق الجماعية صباح اليوم الاربعاء بعد تعافيه من الالام التي كان يعاني منها في العضلة الخلفية.

وكان وحيد قد خضع لفترة علاج طبيعي وأصبح جاهزا للمشاركة بشكل في التدريبات الجماعية للفريق.

وخاض الأهلي مرانا قويا صباح اليوم على ملعب لافينكا بمدينة اليكانتي الإسبانية التي تستضيف معسكر الاعداد الخارجي للفريق.