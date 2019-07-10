رياضة | علي لطفي: هدفنا الفوز بالدوري مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علي لطفي: هدفنا الفوز بالدوري مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد علي لطفي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن هناك حالة تركيز شديدة يعيشها جميع اللاعبين خلال معسكر الإعداد المقام حاليًا في مدينة اليكانتي الإسبانية، وكل المؤشرات تؤكد نجاح المعسكر، من خلال التدريبات المكثفة التي يؤديها اللاعبون؛ حتى يؤتي ثماره وينعكس بشكل عملي على الأداء في المباريات المقبلة من بطولة الدوري.

وأوضح أن الأمور تسير بشكل مميز داخل المعسكر النموذجي في كل شيء، من حيث الإقامة والأجواء والتدريبات والمباريات الودية، لافتا إلى أن الفريق يسير بخطى منتظمة لتحقيق أهداف المرحلة الحالية وزيادة الانسجام والارتقاء بالنواحي الفنية والبدنية التي ستنعكس على أداء جميع اللاعبين في المرحلة المقبلة المهمة والتي تشهد حسم بطولة الدوري.

وقال حارس الأهلي إن ودية سوكر سمارت التي خاضها الفريق في مستهل تجاربه التحضيرية حققت الغرض، من خلال تجربة العديد من اللاعبين للوقوف على مستواهم مع التأكيد على بعض النواحي الخططية التي يسعى الجهاز الفني لتنفيذها في المرحة المقبلة.

Advertisements

وأضاف أن المباراة الودية المقبلة للأهلي أمام نيو بورت كاونتي الإنجليزي تأتي ضمن خطة المعسكر لتجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا من خلال الاحتكاك القوي بمدارس كروية أوربية متنوعة.

وأشار علي لطفي إلى أن الفريق والجهاز الفني لديهم هدف واحد في الوقت الراهن وهو الفوز ببطولة الدوري، والجميع لا يشغل ذهنه سوى بتحقيق هذا الهدف، مؤكدا في الوقت نفسه على صعوبة المواجهتين المتبقيتين أمام المقاولون العرب والزمالك نتيجة للضغوط النفسية المحيطة بهما .

و شدد حارس الأهلي على ثقته الكبيرة في قدرة اللاعبين على تجاوز هذه الضغوط لحصد اللقب وتعويض خسارة دوري أبطال إفريقيا، مؤكدا أن لاعبي الأهلي لديهم من العزيمة والإصرار ما يفي بتحقيق كافة طموحات الجماهير في المرحلة المقبلة.

و أكد علي لطفي أنه يجتهد في التدريبات ويبذل أقصى ما لديه، للوصول إلى أفضل مستوى وجاهزية، خاصة أن الفترة المقبلة تحتاج للتركيز الشديد من أجل الفوز بالبطولات.