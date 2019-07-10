رياضة | طبيب الأهلي يؤكد تحسن حالة نيدفيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طبيب الأهلي يؤكد تحسن حالة نيدفيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن حالة كريم نيدفيد لاعب خط وسط الفريق مطمئنة للغاية وتتحسن بصورة ملحوظة مع انتظامه في تنفيذ برنامجه العلاجي عقب الجراحة التي خضع لها في غضروف الركبة بمعرفة الخبير الالماني فايلر.

وأوضح أنه على تواصل مستمر مع اللاعب للوقوف على حالته بدقة مع برنامج العلاج الطبيعي الذي يسير عليه بناء على توصية الخبير الألماني.

وأشار طبيب الفريق إلى أن اللاعب في تحسن مستمر، لكنه مازال بحاجة إلى مزيد من الوقت ليبدأ تدريبات الجري في الملعب حتى يتعافى نهائيا من الإصابة وينتظم بصورة طبيعية في التدريبات الجماعية .