رياضة | جيرالدو ينضم لمعسكر الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جيرالدو ينضم لمعسكر الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينضم الأنجولي جيرالدو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الأربعاء لمعسكر الفريق المقام حاليا في مدينة اليكانتي الإسبانية استعدادا لاستئناف المبارتين المتبقيتين من بطولة الدوري.

وينتظر الجهاز الفني وصول اللاعب إلى المعسكر اليوم، بعد حصوله على راحة لعدة أيام عقب خروج منتخب بلاده من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر حاليا .

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لبرنامج بدني خاص لتجهيزه للمشاركة في المباريات الودية التي يخوضها الفريق خلال المعسكر.