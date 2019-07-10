رياضة | المقاولون يستعد للأهلي بمواجهة الجونة وديا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المقاولون يستعد للأهلي بمواجهة الجونة وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس المدير الفني، على خوض مواجهة ودية استعدادا لمواجهة الأهلي، بالدوري العام.

ويلتقي ذئاب الجبل الجونة، وديًا يوم 16 يوليو الجاري، من أجل الوقوف على مستوى اللاعبين، خاصة بعد فترة التوقف ووضع التشكيل الأمثل لمواجهة المارد الأحمر بالجولة الثالثة والثلاثين.

وأعلنت لجنة المسابقات عن موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين والمؤجلة بمنافسات الدوري الممتاز، وذلك يوم 24 يوليو الجاري.